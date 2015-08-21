هذا هو سرّ الكورال في أغنية "يا جدع" لنوال الزغبي

بعد طول انتظار، طرحت شركة "مزيكا" أغنية النجمة نوال الزغبي الجديدة "يا جدع"، التي حظيت بترحيب منقطع النظير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من جمهور اشتاق للفنانة العائدة بقوة إلى الساحة الفنية من خلال ألبومها "مش مسامحة" الذي سيصدر قريبا.

وبالعودة إلى اغنية "يا جدع"، فقد استغرب كثيرون صوت الكورال في بداية الأغنية، وظن البعض أنه كورال مكون من مجموعة من الأطفال، فيما اعتبره آخرون نقطة قوة الأغنية.

مصدر مقرب من الفنانة أكد لـ"سيدتي نت" أن الكورال يضم محترفين يقومون بغناء "ميلودي" الأغنية وليس أطفالاً كما أشاع البعض، وهي فكرة موزع الأغنية أمير محروس.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهذه ليست المرة الأولى التي تبتكر فيها نوال ستايل جديد في أغنياتها، ومن المقرر أن تطرح "يا جدع" على طريقة الفيديو كليب خلال عشرة أيام، بعد أن قامت بتصويرها في رومانيا تحت إدارة المخرج جو بو عيد.

الأغنية منذ طرحها أحدثت ضجة كبيرة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي وأصبحت تراند على "تويتر" في أكثر من بلد عربي.

يذكر أن هذا الألبوم يأتي بعد سينغل "ولا بحبك"، ويتضمّن 10 أغنيات تتنوع بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، وقد تعاونت نوال فيه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين المعروفين في العالم العربي.

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