الصورة الأولى لمي كسّاب قبل سفرها إلى شهر العسل

نشرت الفنانة مي كسّاب الصورة الأولى لها ولزوجها أوكا بعد زواجهما، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستغرام" إنها من صباحيتها.

ومن المقرر أن يسافر العروسان مساء اليوم الخميس إلى قبرص لقضاء شهر العسل، حيث سيمضيان حوالي العشرة أيام.

وكانت مي قد تزوجت منذ ثلاثة أيام من مغني المهرجانات الفنان أوكا، حيث أحيا حفل زفافها كل من الفنانين محمد منير، ومحمد حماقي، ورامي صبري.

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