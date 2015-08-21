"المسيرى" يعلن إدخال خدمة الشباك الواحد إلى مكاتب بريد الإسكندرية

أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الاتفاق مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات على تزويد مكاتب البريد بالإسكندرية وعددها 156 منهم 60 ببرج العرب، بالإمكانيات اللازمة لاستخدامها فى خدمة الشباك الواحد مع تزويدهم بخدمة فورى وفروع لخدمة المواطنين وغيرها من الخدمات التى تسهل الإجراءات على المواطنين ومنها استخراج الوثائق والتراخيص الهامة وغيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور وزير الاتصالات وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الإسكندرية.