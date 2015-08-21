أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"المسيرى" يعلن إدخال خدمة الشباك الواحد إلى مكاتب بريد الإسكندرية

Google+ Print
"المسيرى" يعلن إدخال خدمة الشباك الواحد إلى مكاتب بريد الإسكندرية "المسيرى" يعلن إدخال خدمة الشباك الواحد إلى مكاتب بريد الإسكندرية
أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الاتفاق مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات على تزويد مكاتب البريد بالإسكندرية وعددها 156 منهم 60 ببرج العرب، بالإمكانيات اللازمة لاستخدامها فى خدمة الشباك الواحد مع تزويدهم بخدمة فورى وفروع لخدمة المواطنين وغيرها من الخدمات التى تسهل الإجراءات على المواطنين ومنها استخراج الوثائق والتراخيص الهامة وغيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور وزير الاتصالات وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365