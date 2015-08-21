شركة مياه القناة تواصل مواجهة مياه الصرف الصحى بحى ثانى الإسماعيلية

واصل قطاع الإسماعيلية بشركة مياه القناه الأعمال المكثفة لمواجهة زيادة كميات الصرف الناتجة عن زيادة الوحدات السكنية والأبراج بحى ثانى الإسماعيلية والتى أصبحت تمثل مشكلة كبيرة على الشبكات والمحطات.

وقال المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية أن الأعمال تتم بكثافة لمواجهة تلك الزيادات عن طريق الحل الفورى والسريع وهو تشغيل البدالة لتغيير مسار الصرف الى محطة صرف المطافى بدلا من محطة ميدان بورسعيد وذلك تمهيدا لتنفيذ الحل الجذرى بإقامة محطة جديدة بجوار محطة المطافى والذى تم عرضه على المهندس على حسين رئيس شركة مياه محافظات القناه ووافق عليه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية والذى يتابع الإعمال التى تتم ليلا ونهارا متابعة مستمرة.