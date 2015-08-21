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بالصور.. تطبيق منظومة جمع القمامة بنظام الفصل من المنبع بالإسكندرية

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بدأت اليوم محافظة الإسكندرية فى تطبيق منظومة جمع القمامة بنظام الفصل من المنبع، حيث تم وضع صناديق جمع القمامة لأول مرة بشارع الإقبال بمنطقة لوران شرق الإسكندرية.

وتم وضع الصناديق بطول شارع الإقبال كمرحلة أولى، وهى صناديق باللون الأخضر والأسود، الأول للمخلفات الصلبة والثانى للمخلفات العضوية.

من جانبه، قال عادل كامل أحمد مدير عام إدارة الرصد البيئى بمحافظة الإسكندرية ، لليوم السابع أن المشروع يأتى فى إطار تطبيق منظومة جمع القمامة بنظام الفصل من المنبع، وفقا لتعليمات هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وأكد على أن المشروع يتضمن وضع 100 صندوق كمرحلة أولى، ثم يتم تعميمه بالمحافظة بالكامل فى كل الأحياء.

وطالب مدير عام إدارة الرصد البيئى المواطنين بالالتزام بمواعيد إلقاء القمامة، وفصل المواد العضوية عن الصلبة للمساهمة فى نجاح المنظومة الجديدة.

من جهة أخرى أعرب عدد من قاطنى شارع الإقبال عن فرحتهم بالنظام الجديد، وقالوا " إن شارع الإقبال من الشوراع الكبرى والحيوية بالإسكندرية ، ومن غير اللائق تراكم القمامة فيه " وأكدوا على دعمهم الكامل للمشروع وحرصهم على نجاح المنظومة الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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