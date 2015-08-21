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أمين مساعد "النور" يتابع استعدادات الحزب لانتخابات البرلمان بالغربية

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أمين مساعد "النور" يتابع استعدادات الحزب لانتخابات البرلمان بالغربية أمين مساعد "النور" يتابع استعدادات الحزب لانتخابات البرلمان بالغربية
التقى الدكتور مجدى سليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، ومسئول قطاع وسط الدلتا بأعضاء مكتب أمانة الحزب بمحافظة الغربية، بحضور أحمد القطان أمين الحزب بالمحافظة وياسر عبد الغنى أمين مساعد أمانة حزب النور بالغربية والدكتور محمد خليفة وطارق المهدى وكيل قطاع وسط الدلتا، ووكلاء أمانة المحافظة وعدد من أمناء المراكز ومسئولى اللجان النوعية، لمناقشة استعدادات الأمانة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وناقش "سليم" خلال اللقاء استعدادات الأمانات الفرعية بكل المراكز، والفعاليات التى نظمتها الأمانة خلال الفترة الماضية والتقييمات الموضوعة لها، مشددًا على أهمية التواصل بين الأمانات والتواصل مع المواطن لحل مشاكله.

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مصر 365