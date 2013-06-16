جمعية الجورة تنظم معرضا تراثيا بمقر القوات الدولية بسيناء

نظمت جمعية الجورة لتنمية المجتمع بشمال سيناء معرضا تراثيا بمقر قوات حفظ السلام الدولية جنوب الشيخ زويد.

وقال الشيخ عرفات خضر رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تلقت من قيادة القوات متعددة الجنسيات بالجورة للمشاركة فى معرض للمشغولات والأعمال اليدوية وتم عرض منتجات السيدات من تطريز وكليم وأعمال خرزية من إنتاج مركز تطوير المشغولات اليدوية بجمعية الجورة.

أضاف عبدا لقادر مراحيل المنسق الإعلامى بالجمعية، أن المعرض لقى ترحيب وإقبال الأجانب من أفراد القوات والقيادات وكان فى استقبال وفد الجمعية قائد القوة الجنرال وارن وتنج وممثل جهاز الاتصال بالمعسكر.