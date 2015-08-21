موجز المحافظات.. مستشفى أسيوط الجامعى يعلن وفاة حالتين بالإجهاد الحرارى

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الخميس، أبرزها أن الدكتور أشرف زين العابدين، مدير مستشفى أسيوط الرئيسى، أعلن عن وفاة حالتين وإصابة سبعة آخرين بالإجهاد الحرارى.

وأصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى بارتجاج فى المخ نتيجة إلقاء نفسها من الدور الثانى بمدرسة الشهيد عصام الدين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، بسبب صعوبة امتحان مادة التاريخ، دور ثان.

وأكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الطالب كريم بالصف الأول الإعدادى نجل الحداد المسلح المنتحر بالمحلة لعجزه عن توفير علاج الكيماوى لنجله، تم تهريبه من داخل مركز أورام طنطا من جانب أسرته قبل الانتهاء من استكمال الكشف الطبى عليه لبيان مدى إصابته بالسرطان من عدمه.

واستمرارا للمهازل التى تشهدها محافظة الشرقية، بسبب تكدس وزحام المواطنين على مقار السجل المدنى بمراكز المحافظة لاستخراج شهادات الميلاد، بغرض تحديث البطاقات التموينية، حصل "اليوم السابع" على صورة لموظف بالسجل المدنى فى مركز فاقوس، وهو يعتلى شباك تقديم الطلبات حاملا "شومة"، ويقف بجواره أمين شرطة، لمحاولة السيطرة على الطوابير، خاصة طابور السيدات.

وأنقذ عدد من العاملين على متن اللنشات السياحية بمنطقة أبو دباب جنوب مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، 27 سائحا فرنسيى الجنسية كانوا على متن لنش سياحى تعرض للغرق بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية.

و إلى أهم الأخبار:

- مستشفى أسيوط الجامعى يعلن وفاة حالتين وإصابة سبعة بالإجهاد الحرارى

- طالبة ثانوى تلقى بنفسها من الدور الثانى لصعوبة امتحان التاريخ ببنى سويف

- هروب نجل حداد المحلة المنتحر من معهد أورام طنطا بمساعدة أسرته

- موظف سجل مدنى فى الشرقية يستخدم "شومة" للسيطرة على زحام شهادات الميلاد

- إنقاذ 27 سائحا فرنسيا بعد تعرض لنش سياحى للغرق جنوب مرسى علم

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