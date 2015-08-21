المغرب: مليون مواطن طلبوا تسجيل اسمائهم للتصويت بالانتخابات المحلية

أعلنت الداخلية المغربية مساء الخميس، أن عدد طلبات التسجيل الجديدة فى اللوائح الانتخابية بلغ مليونا و100 ألف طلب، 70% منها تم تقديمها عبر الموقع الالكترونى و30 % قدمت مباشرة فى مكاتب التسجيل المفتوحة لدى السلطات الإدارية المحلية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن "نسبة طلبات التسجيل المودعة من قبل العنصر النسوى تقارب 46% مقابل 54% بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الرجال".

وأضاف البيان أن "اللجان الإدارية شرعت يوم الخميس الماضي، برئاسة القضاة بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، فى عقد اجتماعاتها لدراسة طلبات التسجيل المعروضة عليها واتخاذ القرارات اللازمة فى شأنها".

وكانت الداخلية المغربية قد أعلنت بداية يوليو مهلة جديدة للتسجيل فى اللوائح الانتخابية تنتهى فى 20 أغسطس، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة فى 4 سبتمبر.

وجاءت المهلة الجديدة التى انتهت منتصف ليل الأربعاء الخميس فى وقت لم تسفر فيه عملية التسجيل الأولى بداية هذه السنة، سوى عن تسجيل نحو مليون و800 ألف ناخب، فى وقت يقدر عدد المغاربة غير المسجلين الذين تتوافر فيهم شروط المشاركة الانتخابية بأكثر من 13 مليون ناخب.

وتعتبر انتخابات الرابع من سبتمبر أول اختبار انتخابى لحزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يقود التحالف الحكومى منذ فوزه فى الانتخابات البرلمانية نهاية 2011، وذلك عقب دستور جديد تم اقراره فى غمرة ما سمى "الربيع العربي".