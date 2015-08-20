تقرير- دي بروين يقرر الرحيل عن فولفسبورج

بعد أيام من اشتعال الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة والزمالك بعد قرار إيقاف أحمد الشيخ جناح مصر للمقاصة لتوقيعه لقطبي الكرة المصرية.. هدأت الأمور مؤخرا.

أقدم الزمالك على سحب شكواه ضد الشيخ يوم الخميس بعد إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ذلك على الهواء مباشرة مساء الأربعاء. لكن مازال الأهلي يهاجم اتحاد الكرة ويصفه بالمنحاز.

ولهذا يحاور FilGoal.com محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين الذي يوجه إليه الأهلي الهجوم كونه صاحب التوصيات بإيقاف الشيخ أربعة أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه.

ورد الشامي على دفوع الأهلي المكتوبة في التظلم المقدم للجنة التظلمات، وأوضح عدة نقاط هامة.

استمع .. الشامي يوجه رسالة إلى FilGoal.com

والتالي نص الحوار كاملا..

"في البداية أشكركم على منحي حق الرد، موقع FilGoal.com له مني كل الاحترام والتقدير".

"كنت أتمنى ألا يتنازل الزمالك عن شكواه لأن ذلك كان سيؤكد صحة قرار شؤون اللاعبين من خلال لجنة التظلمات التي أثق أنها كانت ستؤيد العقوبة بدون أدنى شك".

"لكن تمسك الأهلي بمواقفه يدل على أن هناك طرفا يريد التصعيد وخلق المشاكل.. لكن في كل الحالات لجنة شؤون اللاعبين لم تنصاع إلا للوائح والقوانين".

الحلول المتاحة

"الحلول للأزمة لن تخرج عن الآتي، إلا أن يلغي مجلس إدارة اتحاد الكرة القرار بشرط أن يسحب الأهلي تظلمه.. لكن طالما كان التظلم موجودا بعدما دفع الأهلي قيمة التظلم خمسة ألاف جنيه فالقرار الآن من لجنة التظلمات ولا تقدر أي جهة أخرى داخل الاتحاد بإلغاء العقوبة".

"غير سحب التظلم، إن استمر الأهلي في تظلمه سيكون القرار من حق اللجنة سواء بإلغاء العقوبة أو إقرارها أو تغليظها أو تخفيفها".

الرد على الأهلي

وذكر الأهلي في تظلمه أربعة بنود رئيسية يستند عليها كدفوع في الأوراق المقدمة للجنة التظلمات لرفع العقوبة على أحمد الشيخ.

طالعها من هنا

وقال الشامي لـFilGoal.com: "النادي الأهلي يقول إنه مستمر في الشكوى والمقاطعة لأنه يظن أن هناك تربص.. هذا حقه أن يبحث عن حقوقه بالطرق المشروعة".

"لكن ليس من حقه تعمد توجيه إهانات شخصية لي ولاتحاد الكرة، لأن سمعتي وسلسلة القرارات التي أتخذتها لا يمكن أن تجعل الأهلي يفعل هذا معي".

"إن كنت سأجامل أحدا في عملي بالتأكيد سيكون الأهلي بحكم انتمائي.. لكني أتعامل بالقوانين وإن كان يشعر بتعرضه لظلم فأمامه الطرق المشروعة دون إساءة شخصية".

وما هي الإساءات؟

"يقولون أنني أخشى من مرتضى منصور.. كيف أخشاه وأنني الوحيد الذي وقف أمامه في أكثر من أمر مصيري أخرها عندما كان يريد إلغاء الهبوط بصفته رئيس لجنة الأندية وهذا مسجل بالصوت والصورة".

"لماذا أخشى مرتضى من الأساس؟ هل يملك عليّ شيء".

لكن الأهلي تقدم بدفوع تثبت أن موقفه سليم.. ما ردك؟

"الزمالك تقدم بعقد اللاعب.. والشيخ نفسه قال أمامي وأمام لجنة شؤون اللاعبين إنه قام بالتوقيع.. هل يوجد أكثر من اعتراف صاحب الأزمة؟"

ورد الشامي على الدفوع التي قالها الأهلي في لجنة التظلمات.. وهي كالتالي:

الأهلي: اتحاد الكرة لم يحرك الشكوى إلا عندما سجل الأهلي اللاعب.

الشامي يرد: "عندما تقدم الزمالك بالعقد كان بمثابة حفظ حق كأمانة في اتحاد الكرة، وعندما حضر المقاصة لقيد لاعبه لم يشتك الزمالك والمفاجأة التي لا يعرفها أحد أن مسؤولي المقاصة قالو بالنص والحرف إننا نكن كل الاحترام لرئيس الزمالك وإدارته وكيانه وجماهيره ولا نملك شيء ندينه بها أو نشتكيه بالنسبة للشيخ".

الأهلي: اتحاد الكرة استخرج الكارنيه الخاص باللاعب بتاريخ قديم مما يعني قيده وعدم رفضه مثلما أبلغنا.

الشامي يرد: "بطاقة اللاعب تم استخراجها يوم الخميس.. والزمالك قدم شكواه يوم الأحد ولهذا أوقفنا إجراءات قيده وقمنا بإحالته للتحقيق".

الأهلي: لم يتم إبلاغنا بأن العقود القديمة سيتم العمل بها حتى نهاية يوليو.

الشامي لـFilGoal.com: "أملك مستند رسمي بأننا أخطرنا الأهلي وتلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة وسننشره على الموقع الرسمي نصه أن العقود يعتد بها حتى أخر يوليو ويحمل رقما للصادر والوارد".

الأهلي: اتحاد الكرة يخضع لضغوط الزمالك ورئيسه.

الشامي: "هذا كلام مضحك.. وهل عندما يقدم الزمالك شكواه بموجب اللوائح والقوانين أتجاهلها؟ أم من الطبيعي أن أبحثها وألتزم بها.

رسالة أخيرة

"أشكركم على تحري الدقة واهتمامكم بما نُشر لتوضيح الصورة.. وأود أن أؤكد أن هذه هي الدورة الانتخابية الأخيرة لي ولن أترشح في الانتخابات المقبلة.. ولابد أن يعي مسؤولوا الأهلي كيفية التحدث معي بمنتهى الاحترام والتقدير مثلما أفعل أنا".