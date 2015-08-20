ضبط 26 طن سكر ناقص الوزن أثناء توريدها لشركة الجملة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تموين الإسماعيلية، من ضبط 26 طن سكر ناقصة الوزن أثناء توريدها لفرع شركة الجملة التابعة لوزارة التموين بالقنطرة.

وكانت معلومات سرية، وردت للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية تفيد بقيام صاحب شركة توريدات غذائية بتوريد كميات من السكر ناقص الوزن إلى فرع شركة الجملة بالقنطرة، ويقوم مسئول الشركة العامة لتجارة الجملة باستلامها ويتحصل على فروق الأوزان لشخصه.

وبإجراء التحريات السرية أكدت صدق المعلومات، وعلى الفور تم إخطار اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بما أسفرت عنه التحريات، حيث أمر بضرورة ضبط صاحب شركة التوريدات ومسئول الشركة العامة لتجارة الجملة وضبط ما بحوزتهما من سكر ناقص.

وتمكن العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث الإسماعيلية والقوة المرافقة له من ضبط كمية كبيرة من السكر التموينى المورد لوزارة التموين ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وبلغت الكمية 26 طن سكر تموينى، كما تم ضبط المدعو( ع. م ) صاحب شركة التوريد والذى يقوم بتوريد السكر ناقص وزن بالاتفاق مع مسئول الشركة العامة لتجارة الجملة المدعو ( م. ح) والاستفادة من فروق الأوزان للتربح بدون وجه حق، فتم التحفظ عليهما وكمية السكر المضبوطة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5517 لسنة 2014 جنح القنطرة.