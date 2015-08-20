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الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بوحدة سكنية

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الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بوحدة سكنية الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بوحدة سكنية
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد مساء اليوم، الخميس، من السيطرة على حريق محدود نشب فى وحدة سكنية بحى الأمل التابع لمدينة الخارجة.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، فتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بالدور الثانى بالعقار رقم 4 بحى الأمل، حيث التهمت النيران محتويات إحدى الغرف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى العقار، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة، التى تباشر التحقيق.

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مصر 365