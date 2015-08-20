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حجز طالب بالأكاديمية البحرية لاتهامه بالشروع فى قتل زوج شقيقته بمدينة نصر

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حجز طالب بالأكاديمية البحرية لاتهامه بالشروع فى قتل زوج شقيقته بمدينة نصر حجز طالب بالأكاديمية البحرية لاتهامه بالشروع فى قتل زوج شقيقته بمدينة نصر
أمر المستشار أيمن اليمانى وكيل نيابة أول مدينة نصر وسكرتارية أمير سعيد بحجز طالب بالأكاديمية البحرية وضبط إحضار والدته لاتهامهما بالشروع فى قتل زوج شقيقته وسرقة مبلغ 210 آلاف جنيه من داخل شركته بمدينة نصر.

كان أيمن اليمانى وكيل نيابة أول مدينة نصر قد انتقل إلى مستشفي الزهراء واستمع إلى أقوال المجنى عليه "ناصر .ك" 35 سنه صاحب شركة عقارات بمنطقة مدينة نصر، والذي اتهم حماته وشقيق زوجته بمحاولة الشروع فى قتله، مبررا ذلك بسبب وجود خلافات عائليه بينه وبين زوجته وحماته مما أدى الى قيام المتهمين للحضور الى مقر شركته ونشوب مشاده كلاميه انتهت الى مشاجرة وقيامهم بسرقة المبلغ ومفاتيح سيارته، وعندما حاول المجنى عليه إمساك حماته قامت بإخراج سكين من شنطة يدها وقامت بطعنه وتمكنت من الفرار.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطار من مستشفي الزهراء بوصول صاحب شركة مصاب بطعنتين فى منطقة البطن وفى حالة سيئة، وبعمل التحريات تبين أنه مصاب فى مشاجرة عائلية نشبت بينه وبين شقيق ووالدة زوجته.

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مصر 365