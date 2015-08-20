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لافتات لعرض مشاكل “بني عبيد” أثناء زيارة «محلب» للدقهلية

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لافتات لعرض مشاكل “بني عبيد” أثناء زيارة «محلب» للدقهلية لافتات لعرض مشاكل “بني عبيد” أثناء زيارة «محلب» للدقهلية

رئيس الوزراء – المهندس إبراهيم محلب

قام عدد من شباب مدينة بنى عبيد التابعة لمحافظة الدقهلية، بعمل لافتات مدون عليها مشاكل المدينة لعرضها على رئيس الوزراء  المهندس إبراهيم محلب أثناء زيارته لمحافظة الدقهلية، السبت المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لتحالف شباب الثورة محمد عبد الغني شادي، “ سنستقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رافعين لافتاٍت مكتوبًا عليها المشاكل التي تعاني منها بنى عبيد”.

وعدد المنسق اللافتات ومنها، بنى عبيد تستغيث، كل النظافة اللي على الطريق أونطة يا باشا، مستشفى بني عبيد المركزي في الإنعاش يا باشا، طريق الموت ميت فارس بنى عبيد، ميزانية ميت فارس، الصرف الصحى بعزبة 12، كورنيش بنى عبيد المنهار، إنارة الطرق والشوارع الرئيسية.

وأكد”شادي” أنهم يفعلون ذلك لتوصيل صوتهم لرئيس الوزراء مباشرًة ؛ وذلك لأن المحافظة والمجالس المحلية تتجمل، ولم تنقل الحقيقة ومعاناة الأهالي كاملة.

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