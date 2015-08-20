مرض السكر لا يزال لغزا ولم تتضح كل أسبابه ومضاعفاته

وقال، إن الوقاية منه هى الطريقة المثلى حتى نتجنب هذه المضاعفات التى تؤثر على الفرد والمجتمع ككل حيث إن السكر يحول المريض إلى فرد معاق يحتاج إلى رعاية من الأسرة والمجتمع إذا أهمل علاجه.
وأشار إلى أنه لا يزال مرض السكر يمثل لغزًا كبيرًا فى فهم أسبابه وعوامل الخطورة ومضاعفاته على أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب والأعصاب والكلى والعيون والتى قد تسبب الوفاة أو الإعاقة على أقل تقدير، ويبذل العلماء وأطباء السكر والجمعيات العربية والعالمية الكثير من الجهد لفهم هذا المرض. ويقوم الملتقى العربى للسكر بتجميع آراء الأطباء من كافة الدول العربية للوصول إلى صيغة مثلى فى التشخيص والعلاج والوقاية من هذا المرض اللعين تتناسب مع عاداتنا فى المجتمعات العربية والمواسم الخاصة مثل موسم الحج وشهر رمضان، وأكد أنه فى نهاية المؤتمر سيتم تقديم نصائح لمريض السكر والأطباء الشبان يجب اتباعها للسيطرة على المرض ومضاعفاته.