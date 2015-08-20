مرض السكر لا يزال لغزا ولم تتضح كل أسبابه ومضاعفاته

أكد الدكتور ياسر شتا، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء بطب الزقازيق، خلال محاضرة ألقاها فى مؤتمر الملتقى العربى للسكر عن التحديات التى يواجهها المرضى والأطباء فى فهم مرض السكر أسبابة وعلاجه ومضاعفاته، أن مرض السكر يصيب كل الأعمار من الأطفال وحتى الكبار والسيدات الحوامل ويتسبب فى مضاعفات خطيرة مثل الإصابة بالفشل الكلوى والتهاب الأعصاب الطرفية وجلطات الشرايين التاجية وجلطات المخ والعجز الجنسى، بالإضافة إلى تشوهات الأطفال إذا أصيبت الأم الحامل.

وقال، إن الوقاية منه هى الطريقة المثلى حتى نتجنب هذه المضاعفات التى تؤثر على الفرد والمجتمع ككل حيث إن السكر يحول المريض إلى فرد معاق يحتاج إلى رعاية من الأسرة والمجتمع إذا أهمل علاجه.

وأشار إلى أنه لا يزال مرض السكر يمثل لغزًا كبيرًا فى فهم أسبابه وعوامل الخطورة ومضاعفاته على أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب والأعصاب والكلى والعيون والتى قد تسبب الوفاة أو الإعاقة على أقل تقدير، ويبذل العلماء وأطباء السكر والجمعيات العربية والعالمية الكثير من الجهد لفهم هذا المرض. ويقوم الملتقى العربى للسكر بتجميع آراء الأطباء من كافة الدول العربية للوصول إلى صيغة مثلى فى التشخيص والعلاج والوقاية من هذا المرض اللعين تتناسب مع عاداتنا فى المجتمعات العربية والمواسم الخاصة مثل موسم الحج وشهر رمضان، وأكد أنه فى نهاية المؤتمر سيتم تقديم نصائح لمريض السكر والأطباء الشبان يجب اتباعها للسيطرة على المرض ومضاعفاته.