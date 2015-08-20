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انتبه.. 5 علامات تكشف دخول ابنك دائرة الإدمان وتعاطى الحشيش

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انتبه.. 5 علامات تكشف دخول ابنك دائرة الإدمان وتعاطى الحشيش انتبه.. 5 علامات تكشف دخول ابنك دائرة الإدمان وتعاطى الحشيش
حذرت الدكتورة هالة حماد استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين والعلاج الأسرى من الأضرار الصحية الناجمة عن تعاطى الحشيش وخاصة فى مرحلة المراهقة، حيث أكدت أنه يتسبب فى رفع فرص الإصابة بالفصام العقلى والذهان "mania" حسب دراسة أسترالية حديثة، وقد يحتاج بعضهم أحيانًا لجلسات الكهرباء خلال العلاج من إدمانه لعدم استجابتهم للعلاج التقليدى.

وأوضحت هالة أن مخدر الحشيش غالبًا ما يتم عرضه فى بادئ الأمر على المراهقين فى المدارس الثانوية والجامعات والنوادى وصالات الجيم ومحلات البلاى ستيشن، ولذا يجب عليهم اتخاذ الحيطة والحذر، لافتة إلى أنه توجد بعض العلامات التى تدل على دخول الشاب والمراهق فى دائرة الإدمان وتعاطى الحشيش، وهى تشمل:

- اختفاء أشياء ثمينة من البيت لأنه سيشترى بثمنها المخدرات.
>- حدوث اختلاف وتغيير فى شخصية المراهق، حيث يصبح عصبياً وأكثر عنفاً ويميل إلى العزلة.
>- تدهور فى الأداء الدراسى للمراهق.
>- وجود ورق فويل داخل غرفته أو أى أغراض غريبة، وأيضاً انبعاث روائح غريبة من الغرفة.
>- يبتعد الشاب عن أصدقائه القدامى ويميل إلى ملازمة مجموعة أخرى لا يغيرها من الأصدقاء.

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