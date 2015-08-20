الملتقى العربى للسكر يضع 6 قواعد أساسية للحماية من مرض السكر

قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ الباطنة والسكر بطب القاهرة، رئيس اللجنة القومية للسكر خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر الملتقى العربى للسكر عن كيفية الوقاية من مرض السكر، إنه منذ 10 سنوات لم يكن الإجابة عن هذا السؤال واضحة، ولكن يمكن القول بأن الوقاية من السكر ممكنة، وهذا يتم أساسا بعد التعرف على عوامل الخطر التى قد تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر، وهى تشمل وجود أقارب من الدرجة الأولى مصابون بالسكر، ومرضى ضغط الدم المرتفع والمصابون بارتفاع نسبة الدهون فى الدم والسيدات اللاتى سبق إصابتهن بسكر الحمل، وكل من يعانى من زيادة فى الوزن .

وأشار الدكتور صلاح الغزالى، إلى أن احتمالات الإصابة تزداد كلما زادت عوامل الخطر، وبالنسبة لمن يعانى من وجود هذه العوامل ينصح بالآتى:

1- خفض الوزن بأى نسبة

>2- المحافظة على ممارسة الرياض، وخصوصا رياضة المشى هرولة نصف ساعة يوميا 5 أيام فى الأسبوع على الأقل.

>3- الامتناع عن التدخين

>4- العلاج المكثف لارتفاع الضغط.

>5- علاج خلل الدهون فى الدم

>6- بعد استشارة الطبيب يمكن استخدام بعض المستحضرات الطبية التى تساعد الشخص فى تأخير ظهور السكر أو حتى منعة مثل عقار الجلوكوفاج اكس ار أو "المتفورمين" واحد جرام بعد العشاء مرة واحدة فى اليوم.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان رشدى أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، إلى أن شركات الأدوية قدمت فى المؤتمر عددا كبيرا من الأدوية التى تم طرحها فى الأسواق خلال الأشهر الماضية.

وألقت محاضرة عن أخطار الأدوية الجديدة على القلب، موضحة أنه من المعروف أن هناك علاقة ما بين السكر وأمراض القلب، وكانت هناك مخاوف من تعرض المريض لمضاعفات نتيجة تناول بعض الأدوية الجديدة الخاصة بالسكر، وأثبتت الدراسات أن هذه الأدوية آمنة ولم تزد من أمراض القلب ولا تمثل خطورة على القلب.