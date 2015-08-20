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تدخين السجائر يزيد محيط الخصر وتراكم الدهون حول المعدة

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تدخين السجائر يزيد محيط الخصر وتراكم الدهون حول المعدة تدخين السجائر يزيد محيط الخصر وتراكم الدهون حول المعدة
تواصل الأبحاث والدراسات الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية الناجمة عن تدخين السجائر، ومن أبرزها رفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمة القلبية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض الربو والانسداد الرئوى، والأورام وخاصة سرطان الفم والرئة.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جلاسكو الأسكتلندية أنه على الرغم من أن التدخين بشراهة قد يساهم فى التخلص من الوزن الزائد ويقلل مؤشر كتلة الجسم "BMI" إلا أنه فى الوقت نفسه يساهم فى زيادة فى بعض المناطق الخطيرة بالجسم.

وتابعت الدراسة أن تدخين السجائر يساهم فى زيادة نسبة الدهون حول المعدة ويؤدى إلى زيادة محيط الخصر وزيادة الدهون فى هذه المنطقة، وهى دهون خطيرة تساهم فى رفع فرص الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية ، وذلك وفقاً للأبحاث والبيانات التى قيمها العلماء، وشملت أكثر من 150 ألف شخص، خلال 29 دراسة تم إجرائها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " BMJ"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365

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