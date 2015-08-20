أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«المسيري» يبحث مع وزير الاتصالات «نشر الإنترنت المجاني» بشوراع الإسكندرية

Google+ Print
«المسيري» يبحث مع وزير الاتصالات «نشر الإنترنت المجاني» بشوراع الإسكندرية «المسيري» يبحث مع وزير الاتصالات «نشر الإنترنت المجاني» بشوراع الإسكندرية

محافظ الإسكندرية – هاني المسيري

عقد محافظ الإسكندرية هاني المسيري، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل لدراسة تنفيذ مبادرة نشر الانترنت المجاني بشوارع الإسكندرية.

ونقلت وكالة «انباء الشرق الأوسط» تصريح عن المحافظ قال فيه، إن المبادرة ستخضع لعدد من الإجراءات من بينها الدخول إلى الإنترنت المجاني عبر التسجيل ببطاقة الرقم القومي وتسجيل بيانات المستخدم وذلك لمنع تسلل أي عناصر إرهابية إلى الإنترنت المجاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل