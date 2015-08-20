«المسيري» يبحث مع وزير الاتصالات «نشر الإنترنت المجاني» بشوراع الإسكندرية

عقد محافظ الإسكندرية هاني المسيري، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل لدراسة تنفيذ مبادرة نشر الانترنت المجاني بشوارع الإسكندرية.

ونقلت وكالة «انباء الشرق الأوسط» تصريح عن المحافظ قال فيه، إن المبادرة ستخضع لعدد من الإجراءات من بينها الدخول إلى الإنترنت المجاني عبر التسجيل ببطاقة الرقم القومي وتسجيل بيانات المستخدم وذلك لمنع تسلل أي عناصر إرهابية إلى شبكة الإنترنت المجاني.