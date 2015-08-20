«وزير التعليم العالى»: رفع معاش أعضاء التدريس في القانون الجديد

أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق، أن الوزارة تسعى من خلال قانون تنظيم الجامعات الجديد إلى رفع معاش أعضاء هيئة التدريس بما يكفل حياًة كريمًة لهم ولأسرهم، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق الأساتذة فوق الستين أو فوق السبعين في القانون الموحد للتعليم العالي.

وقال، بحسب ما نقلته وكالة «انباء الشرق الأوسط»، إن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مراكز تميز علمي يمكن من خلالها تكوين كوادر نادرة في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه اعتمادًا على هؤلاء الأساتذة.

وجدد الوزير تأكيده على احترامه الكامل لأساتذة الجامعات الذين يقدرون المسؤولية، وأضاف أن الوزارة تسعى لخلق مزيد من التنافسية بين الجامعات الحكومية محليًا لاستغلال امكاناتها وتقديم أفضل ما لديها للطلاب والباحثين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع معايير لاختيار أفضل جامعة في مصر لإشعال المنافسة بين الجامعات.

وأشار إلى أن قانون التعليم العالي سيساعد الجامعات على تطوير برامجها التعليمية، وأضاف أنه يجرى العمل على توحيد الخطط البحثية مع خطط الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى للمجتمع من مخرجات الجامعات.

ولفت إلى إعداد خطٍة لللإرتقاء بالمعاهد الفنية التابعة للوزارة من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية والتعاون بين المؤسسات العالمية المتميزة في هذا المجال لتخريج طلاب قادرين على الالتحاق بسوق العمل.