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«الأعلى للآثار»: يوجد تشققات واسعة بأسقف وأرضيات قصر محمد علي

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«الأعلى للآثار»: يوجد تشققات واسعة بأسقف وأرضيات قصر محمد علي «الأعلى للآثار»: يوجد تشققات واسعة بأسقف وأرضيات قصر محمد علي

أرشيفية

قال الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن التلفيات التى لحقت بقصر محمد على باشا، لم تمس الآثار بشي، ولكن المشكلة الأكبر أن بعض الأرضيات والأسقف تعرضت لتشققات، مما يستغرق وقت كبير لترميمها.

وأضاف أمين، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على تليفزيون الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن اللجنة المشكلة لحصر التليفات، انتهت من عملها، وقررت ترميم كافة التليفات الإنشائية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأكد أمين أن الإرهاب الذي حدث بمقر الأمن الوطني اليوم، ليس بعيدا عن الآثار المصرية، حيث تعرض متحف الفن الإسلامي لعملية إرهابية دمرت العشرات من القطع الأثرية، وأيضا متحف ملوى، ومتحف العريش، قائلا: لن نترك الإرهاب الغاشم وسنطارده حتى نقضي عليه تماما .

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