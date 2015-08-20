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«الجيل» يدين تفجيرات أمن الدولة ويؤكد الإرهاب لن ينال من مصر

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«الجيل» يدين تفجيرات أمن الدولة ويؤكد الإرهاب لن ينال من مصر «الجيل» يدين تفجيرات أمن الدولة ويؤكد الإرهاب لن ينال من مصر

الدكتور علاء توفيق

أدان مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو ائتلاف الجبهة المصرية، الدكتور علاء توفيق، الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وقال، إن يد الإرهاب لن تنال من استقرار ، وأن الشعب المصري يعلم جيدًا الآن تحديات المرحلة ويستطيع أن يفرّق بين العدو والصديق وسيقف خلف قيادته الحكيمة ليعبر بمصر لبر الأمان.

وأضاف، أن حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي وكل قياداته وقواعده يقف ظهيرًا للدولة المصرية وداعمًا للرئيس عبد الفتاح في حربه ضد الإرهاب، دافعًا لقاطرة التنمية من خلال برنامجه في كافة المجالات رغم أنف الحاقدين.

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