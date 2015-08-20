بالصور.. لجنة الآثار تؤكد أثرية القطع المضبوطة بميناء سفاجا‎

أكد اعضاء لجنة الآثارالمكلفة بالكشف عن القطع الاثرية المضبوطة داخل سيارة بميناء سفاجا امام نيابة سفاجا الجزئية، برئاسة المستشار وليد هارون، إن القطع ترجع للعصر الفرعوني المتأخر، وإن العملات المضبوطة مع القطع الأثرية ترجع للعصر الروماني اليوناني.

> فيما كشفت التحقيقات التي اجرتها مباحث ميناء سفاجا حول ضبط 31 قطع اثرية مع احد الركاب، وكانت البداية ببلاغ من احد الاشخاص لمباحث ميناء سفاجا البحري بمعلومات تفيد إنه عند مروره بسيارته بطريق قنا سفاجا شاهد سيارة كانت تسير أمامه وانها توقفت بإحدى المناطق الجبلية على جانب الطريق وقام أحد الأشخاص بوضع كرتونة بداخل السيارة واضافت التحقيقات إن الشخص المبلغ قام بمتابعة السيارة حتى لاحظ إنها توقفت بجوار سور ميناء سفاجا وقام بإبلاغ رجال مباحث ميناء سفاجا خشية من ان تكون بداخل الكرتونة مواد متفجرة تستهدف الميناء.

> وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومراقبة للسيارة و قامت مباحث سفاجا باستدعاء سيارات الحماية المدنية وتطويق السيارة وعند تفتيشها عثر بداخل الكرتونة على 31 قطعة أثرية وتم تحرير محضر بالواقعة و ضبط صاحب السيارة م ا ع 62سنة.

> وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة، واعترف بإنه وسيط بين الحائز على تلك المضبوطات وبين المشتري مقابل نسبة 10% على قيمتها عقب تهريبها .

> تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.