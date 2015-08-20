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الملك سلمان يستقبل حاكم دبى وولى عهد أبو ظبى بمقر إقامته بالمغرب

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الملك سلمان يستقبل حاكم دبى وولى عهد أبو ظبى بمقر إقامته بالمغرب الملك سلمان يستقبل حاكم دبى وولى عهد أبو ظبى بمقر إقامته بالمغرب
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية اليوم الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والوفد المرافق .

وذكرت وكالة الأنباء انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين إضافة إلى بحث مجمل الأحداث فى المنطقة.
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