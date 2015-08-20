الجهاد الإسلامى تنفى مسئوليتها عن إطلاق 4 صواريخ باتجاه إسرائيل

نفت "حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين" الاتهامات الإسرائيلية للحركة بالمسئولية عن إطلاق أربعة صواريخ من الأراضى السورية نحو منطقة الجليل الأعلى (شمال إسرائيل).

وقال مسئول المكتب الإعلامى لحركة الجهاد الإسلامى داوود شهاب ، فى تصريح صحفى مساء اليوم "إن هذه محاولة مفضوحة وغير بريئة من قبل الاحتلال لصرف الأنظار والتعمية على قضية الأسير محمًد علان" (عضو الحركة الذى خاض إضرابا عن الطعام لمدة 65 يوما احتجاجا على اعتقاله الإدارى بلا محاكمة).

وأضاف شهاب أن "سرايا القدس" (الجناح العسكرى للحركة) وجودها وعملياتها وسلاحها داخل فلسطين المحتلة ، "والعدو يعرف كيف وأين سترد السرايا عندما تقرر" ، محذرا إسرائيل من مغبة اتخاذ هذه الاتهامات ذريعة للمساس بالحركة وقيادتها.

وسقطت أربعة صواريخ أطلقت من هضبة الجولان السورية مساء اليوم الخميس على منطقة الجليل شمال إسرائيل وعلى القسم الذى تحتله إسرائيل من الجولان السوري، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الصواريخ تسببت بنشوب حرائق فى منطقة مفتوحة دون سقوط ضحايا.

>وأشارت إلى أن إطلاق الصواريخ الأربعة نحو الجليل الأعلى تم من قبل حركة الجهاد الاسلامى وبتمويل وتوجيه إيراني.

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