«الشريف» يتفقد تلفيات محكمة شبرا الخيمة بعد تفجير «الأمن الوطني»

تفقد المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم يرافقه المستشار محمد خيري رئيس محكمة شبرا الخيمة مبنى المحكمة والأضرار التي لحقت به جراء التفجير الذى استهدف مقر الأمن الوطنى فجر اليوم وطلب إعداد تقرير عن الحالة العامة والتلفيات.

وقال إمام الصديق نقيب محامين شبرا الخيمة إن 5 استراحات بأدوار مختلفة تحطمت من شدة الانفجار مشيرا إلى أنه سيعد مذكرة ومحضر إثبات حالة بالتلفيات لرفعها للنقابة الفرعية بالقليوبية للبدء في إصلاحها خلال الأيام المقبلة.

وكانت محكمة شبرا الخيمة قد تأثرت بانفجار مبنى الأمن الوطني حيث شهدت واجهات الأدوار الثاني حتى السادس تلفيات وتحطم النوافذ والزجاج ومقاعد واستراحات المحامين بكل الأدوار وكافيتريات المحكمة ما أدى إلى تعطل أعمال المحامين والمواطنين.