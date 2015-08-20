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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ويظل الإحساس بالحر بسبب الرطوبة

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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ويظل الإحساس بالحر بسبب الرطوبة الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ويظل الإحساس بالحر بسبب الرطوبة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه بدأ الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ورطب على الوجه البحرى والقاهرة، ولكن شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن حالة الطقس يستمر حتى نهاية الأسبوع أو منتصف الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنه سيظل الإحساس بالحر بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
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