مصر توفد 30 طبيبًا مصريًا لغانا لسد عجز مفاجئ نتيجة إضراب الأطباء

أعلن أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية وجه بقيام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بإرسال 30 طبيبًا مصريًا من مختلف التخصصات بصورة عاجلة إلى دولة غانا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك بناء على طلب الجانب الغاني لسد عجز مفاجئ في المستشفيات والعيادات نتيجة إضراب عام بين الأطباء في غانا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه نظرًا لتدهور أوضاع المرضى والمصابين فى المستشفيات والعيادات الغانية نتيجة طول فترة الإضراب، كان طبيعيًا أن يستجيب وزير الخارجية المصرى لطلب شقيقه الغانى على الفور بإيفاد أطباء مصريين بصورة عاجلة، وهو ما يعكس عمق وصلابة العلاقات بين البلدين، ويؤكد التزام مصر الدائم بالوقوف إلى جوار الدول الشقيقة فى القارة الأفريقية، كما قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الشكر إلى وزارة الصحة والسكان المصرية لتجاوبها السريع مع المطلب الغانى، وذلك من خلال توفير العدد المطلوب من الأطباء الذين رحبوا على الفور بالمساهمة فى تلك المهمة النبيلة.

>