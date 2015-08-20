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أمانى الأخرس: سُئلت عن سبب ترك أحمد رمضان "اليوم السابع" وجاوبت "لا أعلم"

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أمانى الأخرس: سُئلت عن سبب ترك أحمد رمضان "اليوم السابع" وجاوبت "لا أعلم" أمانى الأخرس: سُئلت عن سبب ترك أحمد رمضان "اليوم السابع" وجاوبت "لا أعلم"
عَلَّقَت الزميلة أمانى الأخرس، الصحفية بـ"اليوم السابع"، على قرار منع دخولها نقابة الصحفيين، بعد اتهامها دون دليل بالتسبب فى القبض على مصور صحفى.

وأوضحت الزميلة خلال مداخلة مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أنها دخلت قاعة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد دخول أحمد رمضان مصور "التحرير"، ولم تعلم أنه حصل على تصريح دخول من عدمه.

وتساءلت أمانى الأخرس: "أحمد أكد فى تصريحات لمجدى الجلاد على الهواء فى برنامجه إن أنا ما بلغتش عنه، وفى تصريحات له على الموقع بكده، وأنا بشوف أحمد كتير فى المحاكم، وليه أنا مابلغتش عنه غير المرة دى؟"، مشيرة إلى أنها فخورة جدا بمؤسستها اليوم السابع، لأنها وثقت فيها إلى أن تتبين الحقيقة وإثبات حقها فى هذا الأمر، لاسيما أن أعضاء مجلس النقابة لم يحضروا اليوم لإجراء التحقيق معها فى هذا الصدد".

وأضافت الزميلة أمانى الأخرس، أن الأسئلة التى وُجِّهَت لها بشأن أحمد رمضان، هى "هل أحمد كان زميلك فى اليوم السابع؟ وهل هو مصور فوتوغرافيا ولا ؟، ومشى ليه من اليوم السابع؟" وكان ردها على آخر سؤال "لا أعلم".

فيما قال مصطفى بكرى موجها حديثه لنقابة الصحفيين: "بتعمل كده مع شابة فى مقتبل العمر وكأنك تصدر حكم بإعدامها، دون حتى أن تستمع إليها أو مؤسستها لأن أنت مش معنى فى هذا الموضوع، وأتمنى إن اليافطه دى تتشال -فى إشارة إلى تعليق قرار منعها من دخول النقابة-، ما نتكلمش عن الحرية وإحنا بنمارس قمع بهذه الطريقة الغريبة، وإحنا مستغربين لأن عمره ما كان عندنا هذا الأسلوب فى نقابة الصحفيين".

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مصر 365

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