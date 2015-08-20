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بدء لقاء 20 حزبًا بمقر مستقبل وطن.. ومصدر: سننسق على المقاعد الفردية

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بدء لقاء 20 حزبًا بمقر مستقبل وطن.. ومصدر: سننسق على المقاعد الفردية بدء لقاء 20 حزبًا بمقر مستقبل وطن.. ومصدر: سننسق على المقاعد الفردية
بدأ، قبل قليل، لقاء مغلق لأمناء الشباب فى مقر حزب مستقبل وطن، يضم ممثلين عن 20 حزبا سياسيا، فى ثانى لقاءات شباب الأحزاب، بعد اللقاء الذى تم عقده داخل مقر حزب الوفد، بهدف تنسيق العمل المشترك بين شباب الأحزاب.

ويشارك فى اللقاء ممثلو أحزاب "الوفد، والسادات الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والمحافظين، ومستقبل وطن، والغد، والخضر، والجيل الديمقراطى، والمستقبل، والتحرير المصرى، ومصر، والنصر الديمقراطى".

وكشف مصدر من سيشارك فى اللقاء أنه من المقرر الاتفاق على التنسيق بين الأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية القادمة على أن يتم الاتفاق على الدفع بمرشحين للشباب، وذلك بتنسيق بين هذه الأحزاب، وينتج عن هذا اللقاء التنسيق وعدم الدفع بمرشحين من الشباب فى دائرة واحدة.

يشار إلى أنه تم عقد لقاء بين شباب الأحزاب الجمعة 14 أغسطس وقرر ممثلو شباب الأحزاب التواصل مع رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشباب، لطرح رؤية زمنية تتعلق بمشكلات الشباب ووسائل حلها فى المستقبل.
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