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طائرات التحالف الدولى تنفذ 8 ضربات ضد مواقع لداعش بسوريا و21 فى العراق

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طائرات التحالف الدولى تنفذ 8 ضربات ضد مواقع لداعش بسوريا و21 فى العراق طائرات التحالف الدولى تنفذ 8 ضربات ضد مواقع لداعش بسوريا و21 فى العراق
أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، من مراسليها أن طائرات التحالف الدولى نفذت 8 ضربات ضد مواقع لداعش فى سوريا و21 فى العراق.

وأفادت مصادر عسكرية رفيعة فى العراق، اليوم الخميس، بقيام التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإنزالين جويين فى محافظة نينوى شمال العراق.

وذكرت المصادر - حسبما أوردت قناة (العربية) - أن الإنزال الأول كان فى منطقة ربيعة الحدودية مع سوريا شمال غربى نينوى، حيث تسيطر عشائر شمر وقوات البيشمركة الكردية على المنطقة، والثانى كان فى محيط سنجار غرب الموصل، حيث تسيطر قوات البيشمركة

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