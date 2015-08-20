أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم: كلفنا المديريات بالتحقيق بواقعة فيديو سخرية الطلاب من معلمهم

Google+ Print
وزير التعليم: كلفنا المديريات بالتحقيق بواقعة فيديو سخرية الطلاب من معلمهم وزير التعليم: كلفنا المديريات بالتحقيق بواقعة فيديو سخرية الطلاب من معلمهم
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه تم تكليف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالكشف عن هوية الطلاب أصحاب السخرية من معلمهم، والذى تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه جارى التحقيق فى الواقعة.

وتساءل محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" لماذا تم نشر الفيديو فى هذا التوقيت رغم أنه لا يوجد دراسة؟ كما أنه مجهول وتم تصويره ليلاً.

وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو ظهر فيه بعض الطلاب يسخرون من معلمهم ويتحرشون به مما أثار غضب جموع المعلمين.


>تعليقا على فيديو السخرية من مدرس.. وزير التعليم: كرامة المعلم خط أحمر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا