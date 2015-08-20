وزير التعليم: كلفنا المديريات بالتحقيق بواقعة فيديو سخرية الطلاب من معلمهم

قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه تم تكليف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالكشف عن هوية الطلاب أصحاب فيديو السخرية من معلمهم، والذى تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه جارى التحقيق فى الواقعة.

وتساءل محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" لماذا تم نشر الفيديو فى هذا التوقيت رغم أنه لا يوجد دراسة؟ كما أنه مجهول وتم تصويره ليلاً.

وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو ظهر فيه بعض الطلاب يسخرون من معلمهم ويتحرشون به مما أثار غضب جموع المعلمين.

تعليقا على فيديو السخرية من مدرس.. وزير التعليم: كرامة المعلم خط أحمر