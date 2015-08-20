النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مبنى الأمن الوطنى بشبرا و3 بنوك وقسم "أول"

أمر محمود أبو شادى، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى الأمن الوطنى، الذى تعرض للانفجار صباح اليوم، الخميس، وكاميرات مبنى قسم أول شبرا الخيمة، وكاميرات مجلس المدينة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات مراقبة نادى ضبا النقل بطريق الكورنيش، وكاميرات 3 بنوك بمحيط المقر، وذلك لتحديد اتجاه سير الدراجة البخارية، التى استقلها المتهمون بارتكاب الحادث.

وكان فريق من النيابة العامة قد عاين مبنى الأمن الوطنى وجميع الأماكن، التى لحقت بها أضرار جراء الانفجار، ضم كلا من محمود أبو شادى، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، وفريق من النيابة الكلية ضم كل من محمد سرور، ومحمد شرف، وكيلى النيابة الكلية برئاسة يحيى الزارع، تحت إشراف المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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