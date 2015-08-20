النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مبنى الأمن الوطنى بشبرا و3 بنوك وقسم "أول"
وكان فريق من النيابة العامة قد عاين مبنى الأمن الوطنى وجميع الأماكن، التى لحقت بها أضرار جراء الانفجار، ضم كلا من محمود أبو شادى، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، وفريق من النيابة الكلية ضم كل من محمد سرور، ومحمد شرف، وكيلى النيابة الكلية برئاسة يحيى الزارع، تحت إشراف المستشار عمرو سامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.
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