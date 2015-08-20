"الأبكم"دفع حياته ثمنا للدفاع عن كرامة والده بالدقهلية

>لم يستطع" الأبكم" أن يشاهد والده داخل القبر بعد أن وضعه فيه ابن خالته امين الشرطة فأشهر سكينا للدفاع عنه، إلا أن أمين الشرطة أطلق عليه الرصاص وأصابه فى رأسه، ما أسفر عن وفاته داخل مستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بمصرع "محمد .س" - 27 سنة فلاح مقيم بقرية شبرا البهو التابعة لمركز اجا - داخل مستشفى المنصورة الدولي إثر إصابته بطلق ناري فى الرأس.

توصلت تحريات الرائد فكري شعير رئيس مباحث أجا، إلى أن والد المجني عليه أقام مقبرة بين مقبرتين فاعترض "رضا .م" - 43 سنة، أمين شرطة بقسم ثان المنصورة -ووضعه داخل المقبرة، ما أثار غضب ابنه الأبكم ودفعه إلى حمل سلاح أبيض للدفاع عنه، إلا أن أمين الشرطة أطلق عليه النار، ما أسفر عن مقتله..داهمت قوة المتهم والقت القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة، حيث أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.