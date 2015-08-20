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عاطل يذبح صديقه بعزبة الهجانة لمحاولته الاعتداء الجنسى عليه

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عاطل يذبح صديقه بعزبة الهجانة لمحاولته الاعتداء الجنسى عليه عاطل يذبح صديقه بعزبة الهجانة لمحاولته الاعتداء الجنسى عليه
يباشر المستشار حسام عرجاوى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، وسكرتارية أمير سعيد التحقيق مع عاطل لاتهامه بذبح وتمزيق جسد صديقه بمنطقة الهجانة، لقيام المجنى عليه بمحاولة الاعتداء الجنسى على المتهم.

وقد اعترف المتهم أمام النيابة بمحاولة المجنى عليه الاعتداء عليه جنسيا أثناء مزاحهم، وعلى إثر ذلك قام بإخراج مطواة من بين طيات ملابسه وطعن المجنى عليه عدة طعنات، بالصدر والبطن والخصية، وأشار المتهم قائلا: وعندما رأيته ما زال متشبثا ويحاول الفرار، قمت بقطع رقبته وفصلتها عن جسده.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه والتصريح بالدفن عقب التشريح، كما أمرت بضبط وإحضار شقيق المتهم، وذلك بعد أن أكد المتهم أنه قام بتنفيذ الجريمة بمساعدة شقيقه الهارب.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر مفصول الرأس وبه العديد من الطعنات المتفرقة بالجسد، والتى أسفرت التحريات أن مرتكبى الواقعة عاطل وشقيقه، وتم ضبط أحد المتهمين وإحالته للنيابة.

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مصر 365