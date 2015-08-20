فتح سفارة بريطانيا بطهران خلال أيام

يتوجه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى العاصمة الإيرانية طهران خلال أيام لإعادة فتح السفارة البريطانية هناك بعد نحو أربع سنوات من إغلاقها على خلفية الهجوم عليها.

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية فى تصريحات صحفية “نستطيع تأكيد أن وزير الخارجية سيزور طهران خلال الأيام القادمة،لاعادة فتح السفارة، مشيرا إلى أن السفارة الايرانية فى لندن سيتم افتتاحها فى نفس الوقت.

وأضافت “لا نستطيع تأكيد مزيد من التفاصيل في هذا التوقيت”.

> ويصاحب الوزير البريطاني خلال زيارته لطهران عدد من رجال الأعمال، إضافة إلى المدير السياسي للوزارة السير سيمون جاس الذي مثل بريطانيا في المفاوضات النووية التي انتهت بإبرام اتفاق في شهر يوليو الماضي.

وكانت سفارة بريطانيا في طهران قد أغلقت عام 2011 بعد توتر دبلوماسي بين البلدين.

ويأتي ذلك بعد اكثر من شهر على التوصل الى اتفاق نهائي بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين والمانيا) في 14 تموز/يوليو في فيينا لتنتهي بذلك محادثات مكثفة استمرت حوالى عامين.

وهدف الاتفاق الى ضمان سلمية البرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات تدريجيا عن الجمهورية الاسلامية والمفروضة عليها منذ العام 2006.