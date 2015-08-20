«مستقبل وطن» و«مجندة مصرية» يوقعان برتوكول تعاون لخدمة المجتمع

عقد حزب «مستقبل وطن» مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان دعمه لحملة مجندة مصرية، وذلك بحضور 30 فتاة من الحملة، بمقر الحزب.

حضر المؤتمر، رئيس حزب مستقبل وطن محمد بدران، الأمين العام للحزب المهندس أشرف رشاد، أمين الشباب بالحزب المهندس محمد شوقي، أمين الإعلام والعلاقات العامة محمود نوارج، أمين المهنيين أكمل نجاتي، أمينة المرأة جيهان ترك، وباقي قيادات الحزب.

ووقع مستقبل وطن بروتوكول تعاون مشترك بينه وبين حملة مجندة مصرية، بعد الإتفاق بين الطرفين على كافة سبل التعاون المشترك بينهما. ويتمثل بروتوكول التعاون في تكوين فريق مُشترك خدمي بين فتيات حزب مستقبل وطن وحملة مجندة مصرية، بالإضافة إلى التنسيق بين الحزب والحملة في الفعاليات والمؤتمرات التى تخص المرأة والشباب، والمشاركة الفعالة بين الطرفين في كل ما يعود بالنفع على المجتمع وإعلاء المصلحة الوطنية.

وقال رئيس الحزب في كلمته بالمؤتمر:” أتمني أن يكون مستقبل وطن بيت الشباب المصري وليس حزب سياسي فقط ولكنه حلم لملايين الشباب، ونفتح أبوابنا لكل من يريد أن يشارك في صناعة مستقبل وطن”.

وأضاف، ” نحلم بتجميع شباب مصر كافة تحت راية مستقبل وطن، لنخوض البرلمان المقبل ونستطيح أن نحصد أكبر عدد من المقاعد تمكننا من سلطات الحكم في مصر لعرض رؤى وأحلام الشباب ومحاولة تحقيقها بشتى السبل. وأكد أن الحزب يهدف إلى تأهيل الشباب ثم تمكينهم، ومرحبًا ببروتوكول التعاون المشترك بين الحزب وحملة مجندة مصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة لا تنتمي إلى أي مؤسسة أو منظمة بعينها.

ومن جانبه رحب الأمين العام ل المهندس أشرف رشاد، بحملة مجندة مصرية، قائلا:” حملة مجندة مصرية اسم عريق يُلخص تاريخ الفتاة المصرية، وتُمتثل نموذج رائع لكل فتاة.

كما قال أمين الشباب بالحزب المهندس محمد شوقي،أنه في البداية إنتقد فكرة الحملة نظرًا لصعوبة قبول فكرة تواجد فتيات في الجيش المصري. وأضاف، أن إصرار فتيات حملة مجندة مصرية كان سببًا في تغيير وجهات النظر المعارضة لهم. وأشار إلى أن إصرار فتيات حملة مجندة مصرية يشبه كثيرًا إصرار شباب حزب مستقبل وطن على النجاح وتحقيق الهدف وتحويل الفكرة إلى أمٍر واقٍع يعترف به الجمهور.

وتابع قائلا:” نشعر بوجود حملة مجندة مصرية في الشارع المصري وفي الإعلام، وهم نموذج مُشرف لأي فتٍاة مصريٍة، ونقدر جيدًا دور المرأة في المجتمع المصري والعمل السياسي”.

ومن جانبها، قالت منسقة حملة مجندة مصرية جهاد الكومي، إن الحملة بدأت بثلاث فتيات لديهم حلم الدفاع عن الوطن والإنضمام لصفوف القوات المسلحة. وأضافت، “لم نتخيل أن تتوسع الحملة بهذا الشكل، ولكن المرأة أثبتت نجاحها على كافة العصور”. وأشارت إلى أن حملة مجندة مصرية حملة مدنية مستقلة ليست تابعة لأي كيان سياسي أو أي مؤسسٍة أو جهٍة، مؤكدًة أن فتيات الحملة ينفقون على ذاتهم من عملهم ولا يقبلون أي دعم خارجي.

وفى نفس السياق رحبت أمينة المرأة بحزب مستقبل جيهان ترك، ببروتوكول التعاون مع حملة مجندة مصرية، معربًة عن فخرها بالحملة وبفتاياتها. وشددت “ترك” على دور المرأة في المجتمع قائلًة : ” دور المرأة لن ينتهي إلا بنهاية الحياة، ونحب وطننا مثل الرجال ولا نقل عنهم في حب الوطن ودعمه والعمل على إعلاء مصلحته العليا”.