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تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وكلية الهندسة لدعم التعليم الهندسى

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تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وكلية الهندسة لدعم التعليم الهندسى تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وكلية الهندسة لدعم التعليم الهندسى
عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية لقاء مع عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للتعاون فى مجال التعليم الهندسى وتطوير الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة، أن أهمية التعاون بين نقابة المهندسين ولجنة القطاع الهندسى والمجلس الأعلى للجامعات تكمن في مناقشة ودعم القرارات التي من شأنها العمل على إصلاح عملية التعليم الهندسى فى وأن كلية الهندسة تعمل على إعداد برامج تدريبية وتأهيلية الآن من شأنها خلق جو تنافسى بين كليات الهندسة المختلفة وتعمل على إخراج مهندس يتصدر القمة العربية والعالمية.

وشدد عميد كلية الهندسة على أهمية التكاتف والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالشأن الهندسى مما يساعد فى دعم القرارات التى من شأنها إصلاح التعليم الهندسى، وإيجاد مهندس كفء قادر على العطاء.

وأشارت سمر شلبى نقيب المهندسين بالإسكندرية إلى أهمية قضية التعليم الهندسى مؤكدة أن النقابة والمجتمع تتحمل ثمن الأخطاء الموجودة به، مؤكدة على ضرورة العمل على هذه القضية الهامة باعتبارها قضية قومية تؤثر على الوطن كله، مؤكدة على أن هذه القرارات بمثابة تحريك للمياه الراكدة كخطوة أولى فى إصلاح الشأن الهندسى ككل.

أسفر الاجتماع عن قرارات تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات الحكومية المعتمدة للتعاون مع لجنة التعليم الهندسى بالنقابة ، والمطالبة باستقلال لجنة القطاع الهندسى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وبدء الإعداد لأختبار القيد فى النقابة ، والإعداد لدراسة تصنيف المهندسين والاسشاريين والمكاتب الهندسية.

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مصر 365

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