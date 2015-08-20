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بروتوكول لتدريب العاملين بالشركة المالية للأسمدة فى جامعة طنطا

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بروتوكول لتدريب العاملين بالشركة المالية للأسمدة فى جامعة طنطا بروتوكول لتدريب العاملين بالشركة المالية للأسمدة فى جامعة طنطا
وقع الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخاق خليل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع الشركة المالية للأسمدة بمدينة كفر الزيات برئاسة المحاسب على عوض الصياد العضو المنتدب، وذلك تفعيلا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنمية علاقات التعاون المثمر بينهما فى مجال البيئة ومشاركة المجتمع.

واتفق الطرفان على تبادل المشورة العلمية والفنية فى مجالات البيئة وخدمة المجتمع، وعمل دورات تدريبية للكيميائيين العاملين بالشركة من خلال كليات ووحدات ومراكز الجامعة على الأجهزة العلمية المختلفة، وتدريب طلاب الجامعة فى الفترة الصيفية بالشركة فى التخصصات المختلفة، وتنظيم وإقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعمل لجان للتواصل المستمر بين الجامعة والشركة، وتقديم الشركة التسهيلات اللازمة لعمل البحوث البيئية المشتركة بما يحقق المصلحة والفائدة للطرفين فى حين تقدم الجامعة الاستشارات الفنية المتخصصة للشركة لحل المشاكل التى قد تتعرض لها.

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مصر 365