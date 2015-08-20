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"وفاء عبده" مدير عام التضامن الاجتماعى الجديد بالسويس

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"وفاء عبده" مدير عام التضامن الاجتماعى الجديد بالسويس "وفاء عبده" مدير عام التضامن الاجتماعى الجديد بالسويس
أعلن ديوان عام محافظة السويس تولى الدكتورة وفاء عبده محمد، منصب المدير العام لمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، وذلك بعد صدور قرار من وزارة التضامن بهذا الشأن واستلام محافظة السويس نسخة بالقرار.

كان اللواء العربى السروى، محافظ السويس، استقبل بمكتبه الدكتورة وفاء عبده محمد، مدير عام التضامن الاجتماعى الجديد بالسويس.

وفى اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشئون الاجتماعية والجمعيات ودار رعاية الأحداث ودارالايتام وأطفال الشوارع.

وطلب المحافظ من الدكتورة وفاء عبده إعداد خطة للمرور على الوحدات الاجتماعية وإعداد تقرير شامل حول المشاكل الموجودة بها وكيفية حلها، كذلك تنشيط وتفعيل دور مركز التكوين المهنى فى تدريب المتسربين من التعليم والارتقاء بالعمل وتطوير الأداء داخل إدارات الشئون الاجتماعية بديوان المديرية والوحدات الاجتماعية بالأحياء..

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