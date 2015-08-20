محافظ الدقهلية يزور مصنع تعبئة الغاز مفاجئة ويتأكد من ميزان الأنبوبة

قام حسام الدين امام محافظ الدقهلية بزيارة مفاجئه لمصنع تعبئة اسطوانات الغاز بطلخا لمتابعة سير العمل بالمصنع والاطمئنان على مدى إيفاء المصنع بمتطلبات السوق فى الشارع الدقهلاوى.

>و قام المحافظ أثناء جولته المفاجئة بمتابعة الوزن بنفسه ثم قام المحافظ بوزن عينات عشوائية من الاسطوانات المعبئة مسبقا للتأكد من وزنها ومدى أمانها و سلامتها وشدد على العاملين بضرورة الاهتمام بوزن الأسطوانات وأمانها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين بمجال تعبئة وتوزيع الاسطوانات أيضا والعمل بمعدلات اكبر لتلبية كفاءة احتياجات المواطنين رافق المحافظ كلا من اللواء احمد الأدكاوى السكرتير العام والعميد نبيل عبد العظيم مدير إدارة المرور.

شبكةعيونالإخبارية

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