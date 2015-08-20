وكيل تعليم البحيرة يفاجئ مدرسة الملك فيصل لتفقد استعدادات العام الجديد

قام اليوم الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة مفاجئة لمدرسة الملك فيصل الإعدادية بنين بإدارة بندر دمنهور لمتابعة استعدادات المدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة التى تجرى بها.

ويتم فى المدرسة حاليًا تجديد أرضيات المدرسة ورصف فناء المدرسة وتجديد البوابات وتغيير بلاط الأرضيات، وذلك كله من خلال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لأولياء الأمور، وقد أكدت إدارة المدرسة أن كل الأعمال، التى تتم حالياً فى المدرسة سوف يتم الانتهاء منها خلال خمسة أيام حتى تكون المدرسة فى أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد قبل بدايته بوقت كافٍ.

كما سيتم تركيب سبورات ذكية وأجهزة بروجكتور بفصول المدرسة، وذلك لتتم عملية التدريس فيها بأحدث الأدوات التكنولوجية، التى تواكب العصر وتقدم بدءاً من العام الدراسى الجديد خدمة تعليمية متميزة تسهم فى جذب الطلاب للمدرسة وتربية جيل جديد مبتكر واعٍ قادر على الابتكار.

>رافق التداوى أثناء الزيارة أحمد زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى ومصطفى غيات مدير عام إدارة بندر دمنهور وكان فى استقبالهم مديرة المدرسة.



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