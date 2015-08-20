تعليم السويس يعلن نتيجة تنسيق التعليم الفنى لتسكين الطلاب بـ20 مدرسة

اعتمد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، نتيجة تنسيق التعليم الفنى لتسكين عدد 5350 طالباً بمدارس التعليم الفنى وعددها 20 مدرسة.. حيث أوضح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أن عدد المتقدمين الناجحين من الشهادة الإعدادة بلغ 9786 طالباً

وقال محمد عزب: إن طلبات التحويلات بين المدارس للتخصصات غير الموجودة بالمدارس المسكنة عليها الطلاب ويرغبون فى التحويل إليها تتم بشرط الحصول على الحد الأدنى للتخصص المراد التحويل إليه كذلك التحويلات الخاصة بتغيير محل الإقامة، ويتم تقديم ما يثبت تغيير محل الإقامة عن طريق تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون أرضى أو غاز أو عقد تمليك موثق من الشهر العقارى أو عقد إيجار موثق من الشهر العقارى قبل 3 أشهر على الأقل.

وأضاف عزب فى بيان إعلامى، أن هذه الشروط قد سبق الإعلان عنها فى القواعد العامة للتنسيق يوم 23 / 6 / 2015، فيما جه عبد الحافظ وحيد الشكر إلى كل إدارة التعليم الفنى لما قدموه من جهود أسهمت فى إتمام علمية التنسيق بنجاح.