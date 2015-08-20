الأحد.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التمريض جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التمريض، من الحاصلين على الشهادات الفنية التمريض نظام الخمس سنوات عام 2015، اعتبارًا من الأحد المقبل حتى الخميس الموافق 27 أغسطس.

وأشار لطفى فى بيانٍ إعلامى إلى أن نظام قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بالجامعات المصرية عام 2015، يشترط اجتياز اختبارات القدرات ببعض القدرات والمهارات بكلية التمريض، خريجى المعهد الفني للتمريض، والمعهد الفنى الصحى – شعب تمريض، ومدارس التأمين الصحي ببني سويف.

فيما أشار الدكتور محمد محمود خضر نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب، إلى أن استقبال الأوراق يتم في مبنى كلية التمريض بشرق النيل، وتبدأ بعد ذلك مباشرة الاختبارات عقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المدرجة بالمظاريف وستقام اختبارات القدرات تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، مشيرًا أنه سيتم إعلان نتائج هذه الاختبارات بعد فترة وجيزة ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.