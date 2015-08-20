ميدو لـ في الجول: لم أطلب التعاقد مع مدافع الزمالك

نفى أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي لـFilGoal.com طلب التعاقد مع رضا العزب ظهير نادي الزمالك لينضم إلى صفوف الدراويش.

وخرجت العديد من التقارير الصحيفة تشير باقتراب رضا العزب ظهير الزمالك السابق الذي استغنى عنه الفريق من الانضمام إلى الإسماعيلي وهو ما نفاه ميدو.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "لا. لا يوجد لدينا أي رغبة في التعاقد مع مدافع في الوقت الحالي".

وأضاف "في الوقت الحالي نفكر فقط في إتمام صفقة محمود عبد الرزاق شيكابالا وصلاح ريكو لاعب الشرطة ومحمد صبحي".

وأتم "ونبحث عن مهاجم محلي ذو خبرة كبيرة على الرغم من صعوبة توفر ذلك في سوق الانتقالات الحالية".