إلغاء المران الأول للزمالك في تونس بأمر من فيريرا

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا إعطاء اللاعبين راحة سلبية من مران يوم الخميس حيث يستعد الفريق للقاء الصفاقسي.

ويحل الزمالك ضيفا على الصفاقسي يوم الأحد المقبل لملاقاته في خامس جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

جاء هذا خوفا من الجهاز الفني على اللاعبين من الإرهاق بعد رحلة سفر طويلة وشاقة استمرت بواقع ثلاث ساعات ونصف من القاهرة إلى تونس.

ثم استقلال حافلة من العاصمة تونس إلى مدينة صفاقس لثلاث ساعات أخرى حيث تبعد المدينة عن المطار بـ270 كم.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط بالتساوي مع أورلاندو بايرتس، فيما لم يحصد الصفاقسي سوى نقطة واحدة فقط من أربع مباريات.