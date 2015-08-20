أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إلغاء المران الأول للزمالك في تونس بأمر من فيريرا

Google+ Print
إلغاء المران الأول للزمالك في تونس بأمر من فيريرا إلغاء المران الأول للزمالك في تونس بأمر من فيريرا

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا إعطاء اللاعبين راحة سلبية من مران يوم الخميس حيث يستعد الفريق للقاء الصفاقسي.

ويحل الزمالك ضيفا على الصفاقسي يوم الأحد المقبل لملاقاته في خامس جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

جاء هذا خوفا من الجهاز الفني على اللاعبين من الإرهاق بعد رحلة سفر طويلة وشاقة استمرت بواقع ثلاث ساعات ونصف من القاهرة إلى تونس.

ثم استقلال حافلة من العاصمة تونس إلى مدينة صفاقس لثلاث ساعات أخرى حيث تبعد المدينة عن المطار بـ270 كم.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط بالتساوي مع أورلاندو بايرتس، فيما لم يحصد الصفاقسي سوى نقطة واحدة فقط من أربع مباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع