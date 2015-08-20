بالفيديو – مجدي عبد الغني: الأهلي قال لكهربا بعد التوقيع للزمالك ' أمضي وملكش دعوة '

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن كواليس جديدة في مفاوضات محمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلي قبل الانتقال للزمالك.

وكان كهربا قد انضم للزمالك قادما من إنبي بعد نهاية رحلته الاحترافية في جراسهوبرز السويسري.

وكشف كهربا في وقت سابق عن قصة مفاوضاته مع الأهلي قبل دخول الزمالك في الصفقة لينجح في حسمها في النهاية لصالحه (طالع التفاصيل).

وأكد لاعب منتخب مصر الأوليمبي أيضا أن أحد مسؤولي الأهلي طالبوه بالتوقيع لهم طالما أنه لم يبلغ رغبته لإنبي بالانتقال إلى الزمالك (طالع التفاصيل).

وتحدث عبد الغني لقناة النهار قائلا:"كهربا هاتفني وأوضح أن أحد مسؤولي الأهلي تحدث معه من أجل أن يوقع على عقود انتقاله للفريق بعد توقيعه للزمالك".

وأضاف عبد الغني"هذا المسؤول قال لكهربا أمضي وملكش دعوة على الرغم من أن اللاعب كان قد وقع للزمالك وحصل على شيك أيضا".

وأتم"على الرغم من رغبتي في رؤية اللاعب في الأهلي، لكن ضميري جعلني أطلب منه إتمام انتقاله للزمالك وألا يضر نفسه".

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