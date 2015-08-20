الطيران الحربى التركى يشن غارات عنيفة على كردستان العراق

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها من مراسليها أن الطيران الحربي التركي يشن غارات عنيفة على عدة قرى في جبل قنديل بكردستان العراق.

وأفادت مصادر عسكرية رفيعة فى العراق، اليوم الخميس، بقيام التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإنزالين جويين فى محافظة نينوى شمال العراق .

وذكرت المصادر - حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية - أن الإنزال الأول كان فى منطقة ربيعة الحدودية مع سوريا شمال غربى نينوى، حيث تسيطر عشائر شمر وقوات البيشمركة الكردية على المنطقة، والثانى كان فى محيط سنجار غرب الموصل، حيث تسيطر قوات البيشمركة.