أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روني قادرعلى إحراز الأهداف مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة

Google+ Print
روني قادرعلى إحراز الأهداف مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة روني قادرعلى إحراز الأهداف مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة

قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني

أعرب قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم, واين روني, عن ثقته في إحراز العديد من الأهداف مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة, وذلك ردا للانتقادات المبكرة التي تعرض لها بعد مرور جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال قائد منتخب إنجلترا – في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرو” البريطانية – “أعتقد أن مستواي لم يكن جيدا فقط في مباراة وحيدة منذ بداية الموسم, واتمنى أن أتخطى تلك العقبات سريعا”.

وأضاف “أعلم أنني المسؤول الأول عن الهجوم, ومطالب أن أقود هذه المنظومة, ولكني أثق بأن الأمور ستتحسن خلال المباريات المقبلة, فأنا لم أقدم أداء جيدا سوى في مباراة وحيدة”.

يذكر أن روني لم يحرز أي هدف مع الفريق بعد جولتين من الدوري الإنجليزي, على الرغم من لعبه في مركز الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا