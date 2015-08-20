روني قادرعلى إحراز الأهداف مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة

أعرب قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم, واين روني, عن ثقته في إحراز العديد من الأهداف مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة, وذلك ردا للانتقادات المبكرة التي تعرض لها بعد مرور جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال قائد منتخب إنجلترا – في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرو” البريطانية – “أعتقد أن مستواي لم يكن جيدا فقط في مباراة وحيدة منذ بداية الموسم, واتمنى أن أتخطى تلك العقبات سريعا”.

وأضاف “أعلم أنني المسؤول الأول عن الهجوم, ومطالب أن أقود هذه المنظومة, ولكني أثق بأن الأمور ستتحسن خلال المباريات المقبلة, فأنا لم أقدم أداء جيدا سوى في مباراة وحيدة”.

يذكر أن روني لم يحرز أي هدف مع الفريق بعد جولتين من الدوري الإنجليزي, على الرغم من لعبه في مركز الهجوم.