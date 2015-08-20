«المصريين الأحرار» يضع 3 سيناريوهات محتمله لـ «سد النهضة»

توقع حزب المصريين الأحرار، 3 سيناريوهاٍت محتملٍة في مناقشات اجتماع اللجنة الثلاثية (المصرية-الإثيوبية-السودانية) المنعقد في أديس أبابا لبحث كيفية التعامل مع تأخر المكتبين الاستشاريين”الفرنسي والهولندي” عن تقديم عرضهما الفني المشترك لسد النهضة والمحددًا له تاريخ 12 أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس لجنة الري بالمصريين الأحرار الدكتور نصر علام، أن السيناريو الأول المتوقع هو أن يجرى مد المهلة الزمنية للمكتبين لتقديم عرضهما الفني المشترك، وفي هذه الحالة فإن المكتب الهولندي لن يوافق إلا بعد تعديل شروط اللجنة الثلاثية التى اتفقت في إجتماعها السابق على أن يكون المكتب الفرنسي هو المتعاقد الرئيسي حول دراسات سد النهضة ويشارك بنسبة 70% من الدراسات والمكتب الهولندي يشارك من الباطن وبنسبة 30 % من الدراسات وبشرط ألا يستخدم المكتب الهولندي نماذجه الإيدلوجية المخصصة لنهر النيل في هذه الدراسات.

والسيناريو الثاني، أن ترضخ مصر للمطلب الإثيوبي وتوافق على إعطاء الدراسات برمتها للمكتب الفرنسي والاستغناء عن المكتب الهولندي، الذى تتعدى خبراته 100 عامًا مقارنة بالمكتب الفرنسي حديث العهد بنوعية هذه العروض والدراسات، وهذا السيناريو محاط بمخاطر كثيرة فيها عدم قدرة المكتب الفرنسي على إتخاذ مثل هذه الدراسات وكسر الإرادة المصرية لكثرة التنازلات.

أما السيناريو الثالث فهو إعادة طرح دراسات المكاتب الاستشارية الدولية ثم تقديم العطاءات وإسناد الدراسات لأحد المكاتب وهذا الأمر يستغرق سنة كاملة تكون انتهت إثيوبيا من المرحلة الأولى للسد ولن تكون وقتها الدراسات قد بدأت بعد.

وأشار رئيس لجنة الري بالحزب، إلى أن ذلك يدل على أن مسار المباحثات الحالي لن يصلح للاستمرار وحل الأزمة، مما يتطلب تدخل رئيس الجمهورية وطرح حل سياسي يقوم به وزير الخارجية في أقرب وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب استكمال بناء السد بمواصفاته الحالية وهذا سوف يؤثر على مصر تأثيرًا كبيرًا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.